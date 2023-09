Reform für Lehrer-Studium in Chemnitz - Keine Erfolgsgarantie

Tino Moritz über neue Lehramtsangebote in Sachsen

Na endlich! Lange hat's ja gedauert. Sechs Jahre ist es her, dass die SPD-Landtagsfraktion mit der Idee um die Ecke kam, dass die Grundschullehrer-Ausbildung in Chemnitz um ein vertieftes Oberschulfach-Studium erweitert werden könnte. Die Chancen, die sich in Mangelzeiten daraus ergeben würden, lagen eigentlich auf der Hand: flexiblere...