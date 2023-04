Schiri-Frust statt VAR-Intervention: Wie eine Zeitreise in die "gute, alte Zeit"

Über die umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen am Wochenende in der 1. und 3. Liga.

Früher war ja grundsätzlich immer alles besser, auch im Profifußball. Da galt bekanntlich das Wort des Schiedsrichters - auch wenn es Unfug war. "Tatsachenentscheidung", hieß das dann achselzuckend - und löste hitzige Debatten und emotionsgeladene Diskussionen aus. Auf dem Spielfeld, auf den Tribünen, in der Bierkneipe vorn am Eck und in der Mittagspause am Arbeitsplatz: Fußball als großer gesellschaftlicher Teil, Fehlentscheidungen als abendfüllendes Thema am Stammtisch, Freundschaften, die unter den Argumenten zerbrachen - herrlich! Oder etwa nicht?

Weshalb auch im Fußball "die gute alte Zeit" romantisiert und verklärt wird, erkennt man bei einem kurzen Blick in die Profiligen an diesem Wochenende. Ein glasklarer, nicht gegebener Elfmeter entscheidet womöglich in der Bundesliga die Meisterschaft; zwei gegebene, glasklar zu unrecht gepfiffene Handspiele haben massive Auswirkungen auf Auf- und Abstieg der 3. Liga. Wäre Fußball tatsächlich nur ein wunderbares Ballspiel - man könnte herrlich die kommenden Tage darüber diskutieren, hitzige Debatten führen und abendfüllend in der Bierkneipe mit dem Stammtisch fachsimpeln - bis die ersten Freundschaften zerbrechen.

Weil Fußball aber ein Milliardengeschäft ist, haben Fehlentscheidungen immense Dimensionen, es geht ja um Arbeitsplätze. Und weil wie überall auf dieser Welt mit all ihren überhitzten, grellen Scheinwerfern auch - oder sogar ganz besonders - viele Idioten den Fußball lieben, sorgen Fehlentscheidungen sogar für ernstzunehmende Drohungen gegen die Familie des Unparteiischen - so aktuell in der Bundesliga.

Eingeführt wurde der VAR, der "Video Assistent Referee", übrigens mit dem Ziel, um all das zu verhindern. Nun aber sorgt dieses Wochenende genau fürs Gegenteil: Warum nämlich setzt ein Schiedsrichter das Hilfsmittel "VAR" nicht ein, wenn es ihm doch zur Verfügung steht? Und warum lässt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den ersten beiden Profiligen mit VAR spielen, in der 3. Profiliga, die dieselben technischen Voraussetzungen besitzt, aber nicht? Die Fehlentscheidungen in Bochum sowie in Osnabrück - betroffen waren einmal Borussia Dortmund und einmal der FSV Zwickau - wären mit VAR ganz sicher zurückgenommen worden. Es müsste sich nun niemand über Benachteiligungen den Kopf zerbrechen, sich niemand beschimpfen lassen, niemandem würde Absicht unterstellt. So aber sind wir wie in einer Zeitmaschine zurück in der "guten, alten Zeit" - und diskutieren. Nicht weniger, sondern noch viel mehr als damals.