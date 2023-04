Coach des FSV Zwickau zu den Fehlentscheidungen: "Beide Elfmeter für den VfL Osnabrück sind eine absolute Frechheit"

Nach dem 3:4 (2:1) gegen den VfL Osnabrück ärgert sich der FSV Zwickau über die Benachteiligungen vor allem bei beiden umstrittenen Handelfmetern.

Osnabrück. Unmittelbar nach Spielschluss, die Osnabrücker standen vor ihrer Ostkurve, die derart wild mit ihrer Mannschaft das späte, erzitterte 4:3 (1:2) gegen den FSV Zwickau feierte, dass man Angst haben musste, dass das Stadion an der Bremer Brücke einen Satz auf die andere Straßenseite machen würde, da hatte Ronny Thielemann seine Mannschaft in einem engen Kreis versammelt. Während um sie herum also alles tobte, sprang und feierte, hielten sich die tief enttäuschten Zwickauer Fußballer gegenseitig an den Schultern auf der Suche nach Halt und blickten traurig auf den Rasen. Es sprach nur einer - und der tat das leidenschaftlich, gestikulierend und fast schon appellierend. Ja, es schien, als gehe es Ronny Thielemann darum, mit seinen Worten nun keinesfalls zuzulassen, dass der Glaube, der unbedingte Wille, in dieser Saison doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, in diesen Minuten in Osnabrück noch unauffindbar verloren geht. "Ich habe den Jungs gesagt, dass es mir unendlich leid tut", verriet Thielemann später gegenüber "Freie Presse". "Dass wir wirklich alles reingeworfen haben, versucht haben, alles umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben - und es am Ende so knapp nicht reicht, das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft."

Das vor allem deshalb, weil - wie schon beim abgebrochenen Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen in der Vorwoche - ein gewaltiger Teil des Spielausgangs nicht durch die aufopferungsvoll kämpfende Zwickauer Mannschaft selbst zu beeinflussen war. Während es in der GGZ-Arena ein einziger Zuschauer blieb, der mit dem Angriff auf den Schiedsrichter einen ganzen Spielabbruch provozierte, waren es nun in Osnabrück zwei knallharte Fehlentscheidungen des Unparteiischen, die den FSV Zwickau auf die Verliererstraße brachten. Zwei angebliche Handspiele, die zu Elfmetern führten, die der VfL Osnabrück zum 1:0 (6. Minute) und zum 4:3-Siegtor (90.+6) verwandelte.

"Beide Elfmeter sind eine absolute Frechheit", ärgerte sich auch Ronny Thielemann auf der quälend langen Heimfahrt Richtung Zwickau, "der erste sogar noch mehr als der zweite". In der ersten Szene schoss Osnabrücks Tim Beermann FSV-Verteidiger Nicolas Carrera wuchtig aus nächster Nähe an die Schulter. Yannik Möker, der unmittelbar daneben stand, schilderte die Szene beim TV-Sender Magentasport: "Der Ball springt von mir weg - aber ich habe nicht gesehen, dass er mir an die Hand springt. Ich habe das auch nicht gespürt, es gab da keine Berührung." Vielmehr sei der Schiedsrichter danach zu Möker gekommen und habe die Szene so erklärt, dass er gesehen habe, "dass Adam Susac den Ball an die Hand bekommen hätte". Doch auch Susac stand lediglich nahe dabei - die TV-Bilder entlarvten aber eindeutig, dass der Ball lediglich Carrera berührte - und zwar äußerst wuchtig, an der Schulter. Doch diese Beweise, diese Bilder samt all ihrer Wiederholungen, die Zeitlupen - die hatte Schiedsrichter Tom Bauer gar nicht zur Verfügung. Lediglich in der 2. und der 1. Bundesliga gibt es den sogenannten "VAR", den "Video Assistent Referee", der anhand der TV-Bilder eingreifen kann, wenn der Unparteiische auf dem Feld sich unsicher ist - oder aber im Begriff, eine Fehlentscheidung zu treffen. In der dritten Liga aber gibt es diese bequeme wie umstrittene Möglichkeit nicht - da besitzt der Unparteiische nur seinen eigenen, einmaligen Blick samt Einschätzung auf die Situation.

Ein Videoassistent hätte den armen Tom Bauer auch in der zweiten Aufreger-Szene der Begegnung geholfen. Diesmal trat in der Nachspielzeit erneut Niemann eine Flanke in den Zwickauer Strafraum, diesmal sah FSV-Verteidiger Davy Frick unglücklich dabei aus, wie er versuchte, diese abzublocken. Mitspieler Yannik Möker wiederum beobachtete es so: "Ich habe das nur kurz gesehen, Davy dreht sich ganz kurz weg, es sieht aus, als wäre er mit der Hand dran." In der Tat beugte sich Frick in der Bewegung leicht nach vorn, den Ellbogen etwas ungelenk nach oben abgewinkelt. Der Schiedsrichter muss das wohl so interpretiert haben, dass der Ball Frick genau dort touchierte: am Ellbogen. "Er kriegt den Ball aber klar an den Rücken", fand Möker, während er von Magentasport noch einmal die Szene zu Gesicht bekam: "Das ist für mich ganz klar die Schulter, tut mir leid."

Wäre die Begegnung nicht derart heiß umkämpft, knapp, eng und spannend gewesen, wäre es nicht um Auf- und Abstieg gegangen - vermutlich wäre der Frust nun auch nicht derart groß. Möker sprach von "Genickschlag auf Genickschlag, die wir derzeit kassieren". Ronny Thielemann sah es ähnlich: "Heute wurden wir extrem benachteiligt. Die Schiedsrichter haben in dieser Liga keinen VAR - und sie machen, wie die Spieler auch, eben Fehler." Es stehe ihm nun nicht zu, diese VAR-Unterstützung einzufordern, so der Zwickauer Coach, "aber ich habe in der zweiten Liga mehr als einmal gespürt, wieviel Brisanz das aus dem Spiel nimmt, wenn man weiß: Wenn es kritisch wird, wird überprüft. Das geht bei uns aber nicht". Perspektivisch zeige aber nicht nur dieses Spiel, so Thielemann, "dass man nicht drum herum kommt, dass im Profifußball die Profischiedsrichter diese Unterstützung bekommen. Wir erleben Woche für Woche, was diese Fehlentscheidungen dann bewirken - und Fehler passieren nun mal, Schiedsrichter sind Menschen."

Helfen können die Bilder und die Kritik dem FSV Zwickau nicht mehr, es sind Tatsachenentscheidungen, die man nicht mehr anfechten kann. Somit ist das bittere 3:4 (2:1) beim VfL Osnabrück mit Spielschluss auch amtlich. "Wir versuchen weiterzumachen, bis es nicht mehr geht", verriet Yannik Möker noch. "Denn es hilft ja nichts, schlimmer geht es nicht mehr." Vier Spiele sind es nun noch in dieser Runde, sieben Zähler beträgt der Abstand aufs rettende Ufer für Zwickau. "Wir werden weiter jedes Spiel voll angehen", sagt Ronny Thielemann, auch wenn die Hoffnung immer kleiner wird. "Ich habe schon viele Dinge im Fußball erlebt, darauf müssen wir hoffen." Auch Möker glaubt noch an das Wunder Klassenerhalt: "Wunder gibt es, um sie wahr werden zu lassen", sagte der Mittelfeldspieler: "Wir geben nicht auf!"