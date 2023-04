Spielabbruch: Schwarzer Tag für den FSV Zwickau

Endet so das Kapitel "7 Jahre Drittligafußball des FSV Zwickau"? So oder so war es ein Schwarzer Sonntag für den Verein: Im schlimmsten Fall wird das Spiel am grünen Tisch als Niederlage gewertet, worauf es wohl auch hinausläuft. Als Beispiel dient das Bundesligaspiel zwischen Bochum und Mönchengladbach im März 2022, als ein Becher den...