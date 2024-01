Verunsicherung wächst: Was kommt am Protest-Montag auf Sachsen zu?

Die Bauernverbände wollen alle Autobahnabfahrten blockieren. Doch im Netz finden sich weit mehr Menschen zu Blockade-Absprachen zusammen. Gelingt es ihnen wirklich, das Land lahmzulegen? Und was dann?

Der Traum ist groß mancherorts. Vom Generalstreik ist gar die Rede. Einem Streik, der nicht nur die Ampel-Regierung, sondern gleich auch „das System“, die liberale Demokratie also, hinwegfegen soll. Die für Montag angekündigten Proteste der Bauern, so scheint es beim Blick in die sozialen Netzwerke, haben eine Dynamik weit über das...