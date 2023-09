1400 Besucher in Augustusburger Stadtkirche erleben Konzert der Superlative

Die Junge Philharmonie Augustusburg spielte die Suite aus Peter Tschaikowskys Ballett „Schwanensee“ und das „Concertino e-Moll“ von Carl Maria von Weber. Am Schluss gab es sogar Tränen.

Es war ein Konzert der Superlative. Die Aufführungen der Jungen Philharmonie Augustusburg unter Leitung von Pascal Kaufmann sorgten am Wochenende für ein einzigartiges Musikerlebnis. In der an beiden Tagen ausverkauften Stadtkirche St. Petri erlebten die insgesamt 1400 Besucher ein Programm, das an virtuoser Höchstleistung und emotionaler...