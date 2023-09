19-Jähriger bei Unfall in Flöha schwer verletzt: Offenbar war Alkohol im Spiel

Auto kommt von Fahrbahn ab und schleudert gegen Leitplanke

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall in Flöha schwer verletzt wurden. Laut Polizei war der junge Mann in der Nacht zum Freitag mit einem Pkw Honda auf der B 180 aus Richtung Erdmannsdorf in Richtung Flöha unterwegs. Ungefähr 400 Meter vor dem Ortseingang Flöha verlor er in einer leichten Rechtskurve vermutlich beim Ausweichen die Kontrolle...