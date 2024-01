2024 in Mittelsachsen: Vier Ziele, die immer einen Ausflug wert sind

Das neue Jahr bietet zwischen Neuhausen und Penig wieder eine Fülle von Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat vier beliebte Ausflugsziele für Familien herausgepickt: Ein Blick in die Terminkalender.

Im Schloss Augustusburg findet am 13. Januar das 51. Wintertreffen der Motorradfahrer statt. Rund 8000 Besucher, darunter etwa 1500 Biker, waren zum Jubiläumstreffen nach Augustusburg gepilgert - bei fast schon frühlingshaftem Wetter. In die Feierstimmung mischte sich aber auch Kritik an hohen Preisen und fehlender Livemusik zum Beispiel. Die...