24.000 Euro Schaden nach Unfall in Oederan

Für die Beteiligten glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstag in Oederan: Es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Es entstand jedoch Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, waren am Dienstag gegen 10.50 Uhr die 69-jährige Fahrerin eines Pkw Citroën und die 33-jährige...