270 Lebkuchenherzen aus Falkenau für „Hänsel und Gretel“ am Opernhaus Chemnitz

Die Bäckerei Forberger aus dem Ortsteil von Flöha liefert die Knusper-Ausstattung für die Märchenoper am Opernhaus in Chemnitz seit vielen Jahren. Und dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe.

Eine süße Fracht geht in diesen Tagen aus der Bäckerwerkstatt in Falkenau an das Opernhaus in Chemnitz auf Tour. 270 Pfefferkuchenherzen und Pfefferkuchenschindeln haben Meister Ralf Forberger und sein Team für den Kulturtempel gebacken: als wichtiges Utensil der Märchenoper „Hänsel und Gretel“.