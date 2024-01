Ab Mittwoch Skibetrieb in Falkenau und Augustusburg

Dank der anhaltenden Kälte konnten die Skihänge in Falkenau und Augustusburg kräftig beschneit werden. Jetzt drehen sich die Schlepplifte.

Dauerfrost sei Dank: In Augustusburg und in Falkenau drehen sich die Schlepplifte. Der Skiclub Falkenau hat seit Montag mit dem Beschneien des Skihangs an der Plauer Straße begonnen. Am Mittwoch ab 16 Uhr wird der Schlepplift erstmals in diesem Winter gestartet. Die Öltheke ist geöffnet. Skibetrieb ist wochentags von 16 bis 20 Uhr, Samstag von...