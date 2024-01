Freude bei Wintersportfans: In Augustusburg ist der Hang „Rost‘s Wiesen“ präpariert

In der mittelsächsischen Stadt wurde in den vergangenen Tagen der Skihang beschneit. Ab sofort sind die Wintersportler willkommen.

Die Freunde des alpinen Skisports kommen ab sofort wieder auf dem Hang „Rost’s Wiesen“ in Augustusburg auf ihre Kosten. Seit einigen Tagen kann die rund 450 Meter lange Piste in der mittelsächsischen Stadt genutzt werden. Darüber hat das Betreiberteam um Chef Uwe Schreier informiert. Der Augustusburger Unternehmer hat in den vergangenen...