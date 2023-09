Achtung: Falsche Heizungsableser in Flöha unterwegs

Die Masche hat am Mittwoch unter anderem bei einer Seniorin in Stollberg funktioniert. Ihr wurde eine dreistellige Summe Bargeld gestohlen.

Flöha.

Falsche Heizungsableser sind am Mittwoch im Erzgebirge und in Mittelsachsen unterwegs gewesen. Wie die Polizei informierte, klingelten sie bei einer Seniorin in Stollberg. Das Duo habe sich aufgeteilt und verschiedene Wohnräume betreten. Im Anschluss stellte die Seniorin fest, dass aus ihrer Geldbörse eine dreistellige Summe Bargeld gestohlen worden war. Ein weiterer Fall wurde der Polizei aus Flöha gemeldet. In dem Fall sei kein Schaden entstanden. Nachbarn seien auf das Geschehen aufmerksam geworden. Als sie die zwei angeblichen Heizungsableser zur Rede stellen wollten, seien diese verschwunden, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und empfiehlt, Fremde nicht in die Wohnung zu lassen. ( bk)