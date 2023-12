Aktion „Leser helfen“: Der gute Geist des Hospizes in Oederan

Ronny Estel ist Hausmeister im Hospiz in Oederan, doch seine Arbeit geht weit über das hinaus, was man sich unter einem klassischen Hausmeister vorstellen kann. Was bedeutet es, in einem Hospiz zu arbeiten?

Oederan. Ronny Estel steigt in den Kleinbus vor dem Hospiz in Oederan. Er sagt: „Wenn ein Bewohner etwas braucht oder wenn im Haus etwas fehlt, dann fahre ich los.“ Mal fehlt etwas in der Küche, mal möchte ein Bewohner den Schwestern zum Dank etwas Süßes schenken. Mal wünscht sich jemand, noch einmal mit seiner Frau in ein Café zu gehen.

Hausmeister sein im Hospiz, das bedeutet mehr, als im Herbst Laub zu harken und im Winter für sichere Fußwege zu sorgen. Wobei auch das keine kleinen Aufgaben sind. Denn der Park mit seinen alten Bäumen ist groß. Ronny Estel pflegt auch die Pflanzen und bestückt das Vogelhaus. Eine Zeit lang waren sogar Fische im kleinen Teich - jemand hatte sie gespendet. „Wir machen hier auch verrückte Sachen“, sagt Ronny Estel.

Bei jedem Wetter können die Bewohner nach draußen

So mancher findet es vielleicht auch verrückt, oder zumindest ungewöhnlich, schwerstkranke Menschen in ihren Pflegebetten hinaus in den Park zu fahren. Aber im Hospiz gehört auch das dazu. Selbst wenn es kalt ist, möchten manche an die frische Luft, Sonne oder Wind spüren. An den Betten hinterlässt das Hin- und Herfahren allerdings Spuren. Deshalb braucht das Haus zwei neue Pflegebetten. Die Kosten liegen laut Hospiz bei knapp 10.000 Euro.

Auch darüber hinaus ist das Haus auf Spenden angewiesen, denn es muss fünf Prozent seiner Ausgaben selbst aufbringen. Das bedeutet rund 270 Euro täglich für das Hospiz allein für die medizinische Versorgung.