Spendenaktion „Leser helfen“ für das Hospiz Oederan: Warum jeder frühzeitig über einen Hospizantrag nachdenken sollte

Seit Dezember läuft die Spendenaktion, Leser haben mehr gespendet als erhofft. Geschäftsführerin Christiane Riemer wünscht sich, dass sich mehr Menschen mit dem Thema auseinandersetzen.

Oederan.

Zu dritt rollten sie die Betten in die alte Schustervilla: Pflegedienstleiterin Angela Kräher, Hausmeister Ronny Estel und der Fahrer der Firma Stiegelmeyer. Im Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan werden die Betten oft bewegt, damit die Bewohnerinnen und Bewohner am gemeinsamen Essen in der Wohnküche teilnehmen können oder im Park die Sonne genießen. Ein möglichst lebenswertes Leben bis zum Schluss ist das Ziel.