Aldi-Markt in Flöha modernisiert und erweitert: Neueröffnung nach kompletter Umgestaltung

Die Filiale an der Augustusburger Straße wurde am Samstag wiedereröffnet. Die Kunden erwartete eine neue Verkaufsraumgestaltung.

Am Samstag um 7 Uhr öffneten sich wieder die Türen des Aldi-Marktes an der Augustusburger Straße in Flöha. Damit gehen eine umfangreiche Modernisierung und Erweiterung der Filiale zu Ende. „Kundinnen und Kunden können sich auf eine moderne Filiale mit einem noch größeren Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren...