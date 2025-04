Festjahr auf Schloss Augustusburg

Das 450-jährige Jubiläum der Fertigstellung des Jagdschlosses Augustusburg wird in diesem Jahr im Schloss und in der Stadt Augustusburg mit vielen Veranstaltungen und historischen Bezügen gefeiert. In diesem Online-Spezial tauchen wir in die Geschichte ein, lüften Geheimnisse, die hinter den Schlossmauern verborgen sind, stellen Menschen vor, die sich für das Schloss engagieren und berichten über Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.