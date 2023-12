Augustusburg: Countrylady öffnet 16. Adventskalenderfenster

Alle Jahre wieder umrahmen Künstler die weihnachtliche Tradition des Fensteröffnens am Schwibbogen von Augustusburg. Dieses Heimspiel übernimmt am Sonnabend Künstlerin Gudrun Lange.

Am kommenden Sonnabend wird Musikerin Gudrun Lange die symbolische Kalendertür am Schwibbogen in Augustusburg öffnen. Für die über Ortsgrenzen hinaus weithin bekannte Countrysängerin und Frontfrau der Band Kactus ist das kleine Gastspiel ein lieb gewonnenes Heimspiel: „In all den 25 Jahren wurde ich regelmäßig eingeladen, mit für gute...