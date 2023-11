Augustusburg: Rathaus nur noch an zwei Tagen geöffnet

Ab Januar werden die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung eingeschränkt. Damit reagiert die Stadt auf ein verändertes Besucherverhalten und auf die allgemeine Personalknappheit.

Die Stadt Augustusburg schränkt die Öffnungszeiten des Rathauses ein. Ab Januar hat der Verwaltungssitz an der Marienberger Straße nur noch am Dienstag und am Donnerstag geöffnet. Bislang ist auch am Montag sowie am Freitagvormittag geöffnet. Mit den verkürzten Öffnungszeiten folge die Verwaltung einem allgemeinen Trend, heißt es im...