Augustusburger Jugend spinnt farblich um

Zehn junge Leute haben unter der Woche frische Farbe ins Stadtbild von Augustusburg gebracht. Ein altes Trafohaus wurde aufgehübscht und zugleich die Gemeinschaft der Akteure gestärkt.

Unter dem Motto „Augustusburger Jugend spinnt um“ haben Mädchen im Alter zwischen 9 und 18 Jahren im Rahmen eines Graffiti-Workshops dem alten Umspannhäuschen am Eingang zur Altstadt ein freundliches Aussehen gegeben. Während Johanna Fütterer ein Heimsprayspiel hatte, reiste Rebekka Herrmann aus Olbernhau an, um sich erstmals in dieser...