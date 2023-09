Außergewöhnlicher Einsatz: Mitglieder der Feuerwehr Eppendorf bei Parade in New York dabei

Ihre Uniform haben die Eppendorfer Kameraden für einige Tage auf einem anderen Kontinent getragen. Das hatte einen guten Grund.

Einen ganz speziellen Einsatz haben zehn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf absolviert. Sie trugen für einige Tage ihre Uniform auf einem anderen Kontinent. Allerdings musste die Truppe um Gemeindewehrleiter Marko Schiebold in diesem Fall keine Hilfe leisten, sondern nahm an der German-American Steuben Parade in New York teil. "Wir...