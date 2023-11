Backen, buttern, zuckern: Stollen aus dem Café Friedrich in Augustusburg haben deutschlandweit Fans

Das Grundrezept stammt von 1908 und wurde noch verfeinert: Die Stollenbackzeit im Café Friedrich in Augustusburg ist eingeläutet worden. „Freie Presse“ durfte in die Backstube schauen.

Um vier Uhr morgens steht Claudia Sahlmann in der Backstube und fängt an, den Teig für die Stollen vorzubereiten. Die Zutaten hat sie bereits am Vorabend gewogen und warm gestellt. Die Rosinen liegen sogar schon seit einer Woche im Rum. Nach und nach gibt sie die Zutaten in die Knetmaschine. „Die Maschine hat eine gewisse Kapazität und...