Baumbestattung im Friedwald oder Waldfriedhof: Das sind die Vor- und Nachteile

Immer mehr Menschen wünschen sich eine naturnahe Beerdigung. In Lichtenwalde gibt es Pläne für einen Waldfriedhof. Doch selbst der potenzielle Betreiber rät manchen Menschen von einem Baumgrab ab.

In Deutschland möchten 25 Prozent der Menschen in einem Bestattungswald beerdigt werden. Das hat eine repräsentative Studie im Auftrag der Verbraucherinitiative für Bestattungskultur Aeternitas im September 2022 ergeben. Gerade hat die Tombar GmbH mit Sitz in Callenberg einen Antrag im Landratsamt für einen Waldfriedhof in Lichtenwalde...