Baumfällarbeiten in Lichtenwalde: Grüne wollen Antrag im Kreistag stellen

Zu den umstrittenen Waldarbeiten konnten die Kreistagsfraktionen Akteneinsicht nehmen. Für die Grünen ist das Thema damit noch nicht abgeschlossen.

Die vom Landratsamt genehmigten Baumfällarbeiten im und am Naturschutzgebiet in Lichtenwalde werden wohl noch einmal den Kreistag beschäftigen. Am Mittwoch konnten Vertreter der Kreistagsfraktionen Akteneinsicht nehmen. Das hatte die Grünen-Fraktion vorgeschlagen. Deren Vorsitzender Kai Pönitz sagte auf Anfrage der „Freien Presse“:...