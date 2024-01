Berliner Start-up bringt Telemedizin nach Eppendorf

In der Gemeinde nahe Augustusburg zieht die moderne Medizin ein: Ein junges Unternehmen aus Berlin setzt für die Augengesundheit auf Telemedizin. Der Sächsischen Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen ist das Projekt allerdings nicht bekannt.

In Eppendorf soll in diesem Monat ein telemedizinisches Pilotprojekt starten. Davon sollen Menschen profitieren, die sich ihre Augen untersuchen lassen wollen, aber Probleme haben, einen Termin beim Augenarzt zu bekommen. Dafür bietet die Mirantus Health GmbH aus Berlin ein Projekt an. „Das Versorgungsmodell besteht aus der wohnortnahen...