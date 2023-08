Betrunkener beschädigt Auto in Niederwiesa

Nach Zeugenhinweisen wird ein 43-Jähriger gestellt. Er soll stark alkoholisiert einen Transporter demoliert haben.

Aufmerksame Zeugen haben dafür gesorgt, dass sich ein Mann für die Beschädigung eines Kleintransporters in Niederwiesa verantworten muss. Laut Mitteilung der Polizei kam es am Dienstagabend zu dem Vorfall. Nachdem Zeugen die Polizei über einen Mann informierten, der an der Dresdner Straße ein Auto beschädigt haben soll, konnten die Beamten...