Birkenweg wird saniert

In Leubsdorf wird eine weitere kommunale Straße saniert. Darüber hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verständigt. Demnach wird der Birkenweg in Leubsdorf in diesem Sommer grundhaft ausgebaut. Da es sich um eine kleine Anliegerstraße handelt, ist für den Durchgangsverkehr mit keinen großen Behinderungen zu rechnen. Für...