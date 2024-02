Blues, was sonst? Im „Rosenheim“ in Flöha gibt es wieder Livemusik

Michael van Merwyk war mit seiner Gitarre schon zu Gast in Flöha. Diesmal bringt er Freunde mit in Flöhas einzige Musik-Kneipe.

In Flöhas kleinster und einziger Musik-Kneipe werden am Freitagabend wieder die Gitarrensaiten strapaziert. Bluesgitarrist Michael van Merwyk tritt mit zwei Musikerkollegen auf, The Jookbox Zoo nennt sich das Projekt, das zurzeit auf Tournee ist und klassischen Blues zum Besten gibt - kompromisslos reduziert und mit Geschichten aus dem Leben, so...