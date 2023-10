Brücke zwischen Niederwiesa und Braunsdorf wird auch für Fußgänger gesperrt

Seit Mai führt der Weg zwischen den benachbarten Orten für Autofahrer über Altenhain. Bald ist auch zu Fuß und mit dem Rad kein Durchkommen mehr.

Die Oesterhelt-Brücke nahe dem Wanderparkplatz Braunsdorf muss abgedichtet werden. Seit Mai sind Bauarbeiter der Bau Berger GmbH mit der Instandsetzung der Brückenkappen und Arbeiten an Geländern und Böschungstreppen beschäftigt. Am Mittwoch montierte die Firma F.I.T. Gerüstbau GmbH eine fahrbare Hängerüstung für Arbeiten an der...