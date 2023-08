Bundespolizisten stellen Syrer, Irakerin und Iraker ohne Papiere nahe Freiberg und Oederan

Die Bundespolizei (BPO) hat zehn Syrer und eine Irakerin sowie einen Iraker aufgegriffen, die sich möglicherweise unerlaubt in Mittelsachsen aufhielten. Die Einsatzkräfte waren am Donnerstagmorgen informiert worden, dass sich am Bahnhof in Oederan eine Personengruppe aufhalten soll. Die Polizisten trafen sechs Personen im Alter von 18 bis 31...