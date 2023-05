Das besondere Konzertwochenende: Was der Augustusburger Musiksommer bietet

Große sinfonische Musik erklingt am ersten Juniwochenende in der Stadtkirche St. Petri Augustusburg zur Eröffnung des 5. Augustusburger Musiksommers. 55 junge Musiker und Musikerinnen werden wahrhaft königliche Werke der Spätromantik interpretieren. Unter Leitung ihres Dirigenten Pascal Kaufmann werden zudem alle Register an der Jehmlich-Orgel...