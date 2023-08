Dauerbaustelle B 173 in Flöha: Termin für Freigabe steht fest

Nur noch wenige Tage, dann soll die monatelange Vollsperrung auf der Bundesstraße zwischen Flöha und Falkenau passé sein. Was ist jetzt noch zu tun?

Die B 173 wird seit Mai 2023 in mehreren Abschnitten saniert. Dabei gab es in der Stadt Flöha über Wochen zu akuten Behinderungen, Autofahrer und Anwohner auf der Landverbindung zwischen Chemnitz und Freiberg müssen rund um Flöha, Falkenau und Oederan weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen. Nun nennt das zuständige Landesamt für Straßenbau...