Debatte um Baumfällungen in Lichtenwalde: Jetzt erhalten Kreisräte Akteneinsicht

In die aufgeheizte Diskussion um die Abholzungen an den Zschopautalhängen in Niederwiesa soll ein Ausschuss Ruhe bringen. Für Befürworter ist dies der beharrlichen Bürgerschaft zu verdanken.

Nach der monatelangen Diskussion um die Abholzungen an den Zschopautalhängen in Lichtenwalde werden die Akten beim Landkreis für den Kreistag geöffnet. Der Kreistag ist mit großer Mehrheit einem Vorschlag der Grünen-Fraktion gefolgt und hat den Weg frei gemacht für einen Ausschuss. Je ein Fraktionsmitglied soll im Landratsamt teilnehmen... Nach der monatelangen Diskussion um die Abholzungen an den Zschopautalhängen in Lichtenwalde werden die Akten beim Landkreis für den Kreistag geöffnet. Der Kreistag ist mit großer Mehrheit einem Vorschlag der Grünen-Fraktion gefolgt und hat den Weg frei gemacht für einen Ausschuss. Je ein Fraktionsmitglied soll im Landratsamt teilnehmen...