Dickes Fell mitten im Sommer: Langohren präsentieren sich im ehemaligen Einkaufsmarkt in Oederan

Der ehemalige Pennymarkt an der Eppendorfer Straße in Oederan wird am kommenden Wochenende wieder zur Ausstellungshalle. Dann sind zur 29. Kreisjungkaninchenschau des Rassekaninchenzüchtervereins S 385 Oederan die schönsten Langohren zu sehen. Die Palette reicht dabei vom Deutschen Riesen bis hin zu den Farbenzwergen.