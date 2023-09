Die Junge Philharmonie Augustusburg und eine Schwanenprinzessin verzaubern Musikfreunde

Die Junge Philharmonie Augustusburg unter Leitung von Pascal Kaufmann spielt erneut in Augustusburg. Eines der berühmtesten Werke von Peter Tschaikowsky erklingt in der Stadtkirche St. Petri.

Die Junge Philharmonie Augustusburg unter Leitung von Pascal Kaufmann wird am 16. und 17. September erneut in Augustusburg zu Gast sein. Mit „Schwanensee“ kommt eines der berühmtesten Werke von Peter Tschaikowsky in die Stadtkirche St. Petri. Es handelt sich um die bekannte Sage von der verzauberten Schwanenprinzessin, die nur durch wahre...