„Die Sommerferien waren wild“: 15-Jähriger veröffentlicht in Flöha Kalender mit eindrucksvollen Tierfotos

Sein Traum ist ein eigenes 600-Millimeter-Objektiv: Louis Hänel ist Schüler des Regenbogen-Gymnasiums in Augustusburg und leidenschaftlicher Fotograf. Lange wartet er im Wald auf den richtigen Moment.

Es ist ein Blick, der zur Begegnung wird. Scheu schauen die Rehaugen durch das Astwerk den Betrachter an. Und sagen dabei auch viel über den Fotografen. Louis Hänel hat sich in den Sommerferien einen Traum erfüllt und ist mit einer vom ersparten Taschengeld finanzierten, ausgeliehenen Kamera samt 600-Millimeter-Objektiv in die Natur gezogen,...