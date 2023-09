Dorfladen in Falkenau: Handwerker bereiten die Neueröffnung vor

Ein Termin für die Eröffnung des neuen Tante-Enso-Ladens mit 24-Stunden-Einkaufsmöglichkeit steht noch nicht fest. Aber die alten Räume werden schon dafür vorbereitet.

Die Vorbereitungen zur Eröffnung des neuen Tante-Enso-Ladens in Falkenau laufen, aber ein Eröffnungstermin kann derzeit noch nicht benannt werden. Dieser Tage sind die Handwerker in den Räumen des alten Falkenauer Dorfladens an der Straße der Einheit zugange. Elektroleitungen werden verlegt und die Renovierungsarbeiten vorbereitet. Ziel ist...