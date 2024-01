Tante-Enso-Dorfladen in Falkenau: Zur Eröffnung knallt die Konfettikanone

Im Flöhaer Ortsteil eröffnet der erste Tante-Enso-Laden in Sachsen. Mit dem Konzept der 24-Stunden-Läden plus Online-Supermarkt will das Start-up-Unternehmen My Enso die Nahversorgung im Dorf neu erfinden.

Es ist soweit - in Falkenau eröffnet am 11. Januar der erste Tante-Enso-Laden in Sachsen. Die Vorbereitungen laufen dieser Tage auf Hochtouren. 12 Uhr soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Ein rotes Band wird gespannt, und die Konfettikanone wird geladen sein. Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha wird zur Eröffnung anwesend sein. Die... Es ist soweit - in Falkenau eröffnet am 11. Januar der erste Tante-Enso-Laden in Sachsen. Die Vorbereitungen laufen dieser Tage auf Hochtouren. 12 Uhr soll die offizielle Eröffnung stattfinden. Ein rotes Band wird gespannt, und die Konfettikanone wird geladen sein. Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha wird zur Eröffnung anwesend sein. Die...