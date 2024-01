In Falkenau eröffnet Sachsens erster Tante-Enso-Laden mit einem Besucheransturm

Mehr als 100 Schaulustige verfolgten trotz frostiger Temperaturen die offizielle Eröffnung des neuen Dorfladens, der mit Eintrittskarte sogar rund um die Uhr geöffnet hat.

Gut zehn Monate nach der Schließung des Dorfladens hat Falkenau wieder einen Einkaufsmarkt. Punkt 12.25 Uhr öffnete sich am Donnerstag erstmals die Glastür zum neuen Tante-Enso-Laden. Schauen, staunen, schwatzen - so lässt sich wohl am besten beschreiben, was die gut 100 Besucherinnen und Besucher der offiziellen Eröffnung angelockt hat, die...