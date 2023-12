Druckwerkstatt in Oederan bietet Ferienkurse an

Im Oederaner Museum „Die Weberei" werden in den Ferien Druckkurse angeboten.

Wer genug vom Gänsebraten hat und sich kreativ betätigen möchte, hat am 28. Dezember sowie am 4. Januar Gelegenheit, an einem Druckkurs im Oederaner Museum "Die Weberei" teilzunehmen. Unter Anleitung der Schriftsetzerin Christine Schulze können Interessierte mit Hilfe von Metall- und Holzlettern Schriftstücke im Handsatz selbst fertigen und...