Ein Augustusburger und seine besonderen Bäume Marke Eigenbau für eine Chemnitzer Modellbahn-Ausstellung

Der Augustusburger Gunter Nitzsche bereitet mit seinen Vereinsmitgliedern eine neue Modellbahn-Ausstellung in Chemnitz vor. Besonders viel Arbeit stecken die Modellbauer in die Fertigung von Bäumen.

Auf den Schienen der Modellbahnanlage des Arbeitskreises Modellbahn Chemnitz (AMC) fahren im regelmäßigen Takt Züge am Karl-Marx-Kopf und am Kosmonautenzentrum vorbei. Sie passieren den Roten Turm, das Camman-Hochhaus oder den Solaris-Turm. Über das Viadukt Rabenstein fahren die Züge an Burg Rabenstein vorbei. In stundenlanger Arbeit haben...