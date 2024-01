Einbruch in Flöhaer Getränkemarkt: Ein Zeuge hat alles beobachtet

Unbekannte schlagen mit Gullydeckel Schaufenster ein.

Flöha.

Ein Zeuge hat am späten Mittwochabend einen Einbruch in einen Getränkemarkt in der Flöhaer Schillerstraße beobachtet. Am Notruftelefon schilderte er laut Polizei, wie drei Unbekannte ein Fenster einschlugen, in die Räumlichkeiten des Marktes stiegen und sich dort zu schaffen machten. Die wenig später vor Ort eingetroffenen Polizisten stellten fest, dass das Schaufenster durch einen Gullydeckel zerstört wurde und sich die Täter so Zutritt verschafft haben. Sie erbeuteten Alkohol und Tabakwaren. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine abschließenden Angaben vor. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Diese können sich beim Polizeirevier Mittweida unter Ruf 03727 9800 melden. (fp)