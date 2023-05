Eine neue Art, zu lernen: Schüler der Oberschule Oederan produzieren ihr eigenes Magazin

In der Oberschule in Oederan ist an diesem Donnerstagmorgen einiges anders als sonst. Die Achtklässler sitzen nicht über Matheaufgaben oder Aufsätzen. Sie zeichnen Karikaturen. Oder lesen Texte ihrer Mitschüler durch. Oder bauen eine professionelle Fotoausrüstung auf. Oder erarbeiten am Laptop ein Layout.