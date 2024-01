Volles Haus zum Tag der offenen Tür an der Oberschule Oederan

Die Oberschule in Oederan zeigte beim Tag der offenen Tür neue und altbewährte Ganztagsangebote, bot den Besuchern Experimente und Einblicke in verschiedene Schulfächer.

Der Physikraum ist am Tag der offenen Tür immer gut besucht. Physiklehrer Christian Reichert experimentiert. An einer Influenzmaschine zeigt er Mädchen und Jungen, wie die Maschine Ladung erzeugt und dadurch Blitze entstehen. „Dieses Experiment wird normalerweise in der siebten Klasse gezeigt“, sagt Reichert. Am Tag der offenen Tür dürfen...