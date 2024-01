Tag der offenen Tür an der Oberschule in Oederan mit Zeitungs- und Filmprojekt

An der Oberschule in Oederan findet morgen ein Tag der offenen Tür statt.

Am Freitag, 26. Januar, bietet die Oberschule Oederan einen Tag der offenen Tür an. Interessierte haben an diesem Tag zwischen 16 und 18.30 Uhr die Gelegenheit, sich einen Überblick über die örtliche Oberschule zu verschaffen. Neben Experimenten, die im Chemie- und Physikzimmer gezeigt werden, bekommen Besucher Einblicke in die verschiedenen...