„Eis frei!“ bei 2 Grad Wassertemperatur: Eiskalter Badegang zu Neujahr in Oederan

Brrr! Mit einem erfrischenden Schwimmgang haben die Oederaner Eishaie den Jahresauftakt 2024 gefeiert. Zum 28. Mal stiegen die starken Erzgebirger zu Neujahr ins Wasser.

Knapp 20 gestählte Winterschwimmer stiegen am Neujahrstag in das Wasser des Erlebnisbades. Bei 6 Grad Lufttemperatur und 2 Grad Wassertemperatur tummelten sich die Kreislaufjunkies in ihrem Element. Ungeachtet der von den trainierten Körpern vermissten Kälte und Schnee schmetterten sie zur Begrüßung ihren obligatorischen Schlachtruf: Eis...