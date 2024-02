Nichts für Warmduscher: Eisbader steigen am Samstag in Falkenau ins Wasser

Winterschwimmer rufen am 24. Februar in das Naturbad Falkenau zum Treff der Eisbader. Erwartet werden im Flöhaer Ortsteil Gleichgesinnte aus Oederan, Oberrabenstein, Plauen und Pirna.

Ungeachtet des Wetters laden die Eisbader von Falkenau zu einer Neuauflage des Wintertreffs in ihr Erlebniszentrum ein. Am Sonnabend, 24. Februar, erwarten die Kreislauf-Gestählten um Anbader Wolfgang Eichner an die 50 Gleichgesinnte aus Oederan, Oberrabenstein, Plauen und der Elbestadt Pirna sowie die Elsterrobben aus Gera. „Ab 14 Uhr frönen...