Ekkehard Hübler spielt auf der Silbermann-Orgel in Oederan

Das nächste Mittagskonzert auf der Silbermann-Orgel in der Oederaner Stadtkirche wird am Donnerstag Kantor Ekkehard Hübler aus Flöha bestreiten. Ab 12 Uhr will er Kompositionen von Nicolaus Bruhns, Robert Jones und Udo Knauer präsentieren. Der Eintritt zur Mittagsmusik ist frei. Die Orgel entstand 1725 bis 1727 in der Werkstatt des...