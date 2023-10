Ensemble „Tastsinn“ in Niederwiesa: Akkordeon ist mehr als Volksmusik

Gemeinsam mit dem Duo Aline und Anika Cyrnik entführen die mittelsächsischen Musikerinnen und Musiker zu einer Reise „Von Bach bis zu den Sternen“.

Sie kommen aus Flöha, Roßwein oder Colditz und wollen ihr Publikum bis in den Weltraum entführen: Die Musikerinnen und Musiker des Akkordeonensembles „Tastsinn“. Zusammen mit dem Akkordeonduo Aline und Anika Cyrnik spielen sie am Samstag in Niederwiesa. Auf dem Programm des preisgekrönten Ensembles, das schon in der Semperoper Dresden...