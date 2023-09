Eppendorf: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Renault beim Abbiegen auf Parkplatz mit Simson kollidiert

Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Wochenende in Eppendorf schwer verletzt wurden. Laut Polizeidirektion Chemnitz wollte am vergangenen Sonntag, gegen 13 Uhr die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Renault von der Borstendorfer Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen, als ihr das Motorrad der Marke Simson entgegenkam. In...